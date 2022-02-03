Стороны обсудили стягивание войск РФ в Беларусь.

Помощница государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела телефонный разговор с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Во время беседы стороны обсудили и наращивание войск РФ в Беларуси.

Об этом сообщило Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии в Twitter.

Донфрид выразила обеспокоенность по поводу плана введения 30 тысяч российских военнослужащих в Белорусь для проведения военных учений на фоне стягивания более 100 тысяч военнослужащих к границам России с Украиной.

Она заявила, что Беларусь будут ждать неотвратимых последствий, если она будет частью плана российского вторжения в Украину.

Читайте такжеНАТО: Россия перебросила в Беларусь наибольшее количество сил со времен "холодной войны"Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность значительной эскалации на украинских границах по состоянию на сегодня рассматривается как низкая.

"Сегодня мы также вдоль других границ Украины с РФ и Беларусью не наблюдаем формирования каких-то ударных группировок", - отметил он.

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