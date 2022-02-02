США увеличили уровень боевой готовности военных на территории Штатов, чтобы иметь возможность быстро дислоцировать их в Восточную Европу.

Президент США Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе.

Об этом сообщает CNN.

По словам официальных лиц, это развертывание направлено продемонстрировать поддержку союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России у Украины.

Как проинформировали издание собеседники, США перебросят 2 тысячи военных в Польшу и еще несколько тысяч в юго-восточные страны НАТО, в том числе Румынию.

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Некоторые из войск, которыми усилят восточный флаг Альянса, уже размещены в Европе. Другая часть прибудет из США, пишет CNN.

Войска будут действовать на двусторонней основе со странами, которые их принимают, потому что Альянс не задействовал многонациональные силы реагирования.

На прошлой неделе американский глава Джо Байден заявил о намерении перебросить часть американских войск в страны НАТО в Восточной Европе.

США увеличили уровень боевой готовности 8,5 тысячи военных на территории Штатов, чтобы иметь возможность быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае вторжения РФ в Украину.

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