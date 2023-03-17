Семочко до сих пор пытается восстановиться на службу в СВР.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что жена и родственники бывшего замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко имеют российское гражданство. Чиновник, который ранее отрицал этот факт, до сих пор пытается восстановиться в должности.

Журналистам Bihus.Info удалось получить ответ СБУ на депутатское обращение по этому вопросу. Там речь шла об имеющихся у родственников Семочко действующих российских паспортах.

Как отмечается в ответе на депутатское обращение, паспорта РФ имеют жена Семочко Татьяна Лысенко, ее сын от предыдущего брака Станислав Лысенко, ее дочь от первого брака Анастасия Котон и муж Анастасии Владимир Котон. В ответе также указали номера российских паспортов этих людей и их индивидуальные налоговые номера.

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В Bihus.Info напомнили, что Семочко до сих пор пытается восстановиться на службу в СВР, откуда его уволили через суд. В январе 2023 его дело было принято к рассмотрению Большой палатой Верховного суда. Однако дата рассмотрения пока неизвестна.

Дело Семочко

В 2018 году вышло расследование журналистов о том, что Сергей Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн. Кроме того сообщалось, что члены его семьи имели бизнес в Крыму и российские паспорта, а во время его работы в Службе внешней разведки требовали взятки от фармацевтических компаний. Позже НАБУ открыла производство и начала собственное расследование.

После выхода расследования Семочко дал интервью, где заявил, что у его жены есть только украинский паспорт. Он также подал на журналистов в суд.

12 апреля 2019 года Петр Порошенко уволил Семочка с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины. Однако Семочко пошел в суд. В 2021 году Кассационный административный суд в составе Верховного суда отменил указ президента об увольнении Семочко с должности.

Позже ОАСК признал незаконным увольнение Семочко с военной службы и с должности заместителя председателя СВР.

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