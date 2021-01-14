Однако коллегия судей отказала в восстановлении Семочко в должности.

Кассационный суд в составе Верховного суда отменил указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Кассационного админсуда в составе Верховного суда Галина Гаевская.

По ее словам, соответствующее решение коллегия судей под председательством судьи Ирины Васильевой приняла 13 января.

"Частично удовлетворены исковые требования, которые звучали так: признать незаконным указ президента и восстановить в должности. Удовлетворены в части "признать противоправным и отменить указ президента"..., а по остальным исковым требованиям о восстановлении в должности отказано", - пояснила Гаевская.

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Скандал с Сергеем Семочко: что известно

Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении Семочко после публикации журналистского расследования.

Журналисты программы «Наши деньги» 1 октября 2018 года обнародовали сюжет, в котором говорится, что семья Семочко обладает домами под Киевом общей стоимостью 8 млн долларов, а у его ближайших родственников есть российские паспорта. Анализ доходов семьи Семочко за последние восемь лет показывает, что у них не должно было хватить средств ни на один из домов.

Журналисты «Наших денег» также заявили о причастности Семочко к дефициту препаратов для диализа, что, по их мнению, вероятно было следствием вымогательства откатов у фармакологических компаний со стороны СБУ.

11 декабря 2018 года Служба безопасности подтвердила российское гражданство родственников Семочко. В свою очередь, Егор Божок, в то время председатель СВР, заявил, что не видит оснований для увольнения или отстранения Семочко.

12 апреля 2019 года Петр Порошенко освободил Сергея Семочко от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

В ноябре 2020 года стало известно, что Сергей Семочко выиграл суд против журналистов Bihus.info и обязал опровергнуть информацию о своем многочисленном элитном имуществе, российском гражданстве родственников и причастности к блокированию жизненно необходимых лекарств.

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Автор: УНИАН