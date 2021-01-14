Кассационный суд в составе Верховного суда отменил указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.
Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Кассационного админсуда в составе Верховного суда Галина Гаевская.
По ее словам, соответствующее решение коллегия судей под председательством судьи Ирины Васильевой приняла 13 января.
"Частично удовлетворены исковые требования, которые звучали так: признать незаконным указ президента и восстановить в должности. Удовлетворены в части "признать противоправным и отменить указ президента"..., а по остальным исковым требованиям о восстановлении в должности отказано", - пояснила Гаевская.
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Скандал с Сергеем Семочко: что известно
- Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении Семочко после публикации журналистского расследования.
- Журналисты программы «Наши деньги» 1 октября 2018 года обнародовали сюжет, в котором говорится, что семья Семочко обладает домами под Киевом общей стоимостью 8 млн долларов, а у его ближайших родственников есть российские паспорта. Анализ доходов семьи Семочко за последние восемь лет показывает, что у них не должно было хватить средств ни на один из домов.
- Журналисты «Наших денег» также заявили о причастности Семочко к дефициту препаратов для диализа, что, по их мнению, вероятно было следствием вымогательства откатов у фармакологических компаний со стороны СБУ.
- 11 декабря 2018 года Служба безопасности подтвердила российское гражданство родственников Семочко. В свою очередь, Егор Божок, в то время председатель СВР, заявил, что не видит оснований для увольнения или отстранения Семочко.
- 12 апреля 2019 года Петр Порошенко освободил Сергея Семочко от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.
- В ноябре 2020 года стало известно, что Сергей Семочко выиграл суд против журналистов Bihus.info и обязал опровергнуть информацию о своем многочисленном элитном имуществе, российском гражданстве родственников и причастности к блокированию жизненно необходимых лекарств.
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