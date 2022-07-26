Ранее в этом месяце NASA и "Роскосмос" заключили сделку.

Россия откажется от Международной космической станции после 2024 года и сосредоточится на строительстве собственного орбитального аванпоста.

Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 26 июля, заявил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

По его словам, Россия выполнит свои обязательства перед другими партнерами по Международной космической станции, и покинет проект.

"Решение покинуть станцию ​​после 2024 года принято", - сказал Борисов.

Ранее в этом месяце NASA и "Роскосмос" заключили сделку, согласно которой астронавты будут продолжать летать на российских ракетах, а российские космонавты будут летать на Международную космическую станцию ​​с помощью SpaceX, начиная с этой осени.

Соглашение гарантирует, что на борту космической станции всегда будет по крайней мере один американец и один россиянин, чтобы обеспечить бесперебойную работу обеих сторон орбитального аванпоста.

На фоне растущей напряженности между Россией и Западом из-за войны РФ против Украины российско-американское сотрудничество в космосе продолжается.

Российские чиновники и ранее заявляли о намерении Москвы покинуть космический форпост после 2024 года.

Напомним, Китай также конструирует космическую станцию, которая может стать конкурентом МКС. Уже собраны два модуля. Третий модуль станции "Тяньгун" хотят отправить осенью 2022 года.

В мае Пекин заявил, что российские пилотируемые космические корабли пока не могут состыковаться с китайской орбитальной станцией "Тяньгун".

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