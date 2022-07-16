Российские космонавты будут подниматься на борт частных американских кораблей.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину NASA объявило о подписании соглашения с Роскосмосом об обмене местами на кораблях, следующих к Международной космической станции.

Об этом сообщает Space.com.

Астронавты NASA будут летать на борту российского космического корабля "Союз", а российские космонавты будут подниматься на борт частных американских кораблей.

Первой космонавткой станет Анна Кикина, которая отправится в космос в составе миссии SpaceX Crew-5. С ней в полете, запланированном на сентябрь, будут Николь Манн и Джош Кассада из NASA и Коичи Ваката из Японского агентства аэрокосмических исследований.

Российский космонавт Андрей Федяев будет в составе миссии SpaceX Crew-6, запуск которой намечен на весну 2023 года. В этой миссии также примут участие Стив Боуэн и Вуди Хобург из NASA.

Астронавт Фрэнк Рубио отправится на МКС на трехместном корабле "Союз" вместе с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным 21 сентября. Лорал О'Хара из NASA направится на МКС на "Союзе" весной следующего года с Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Война в Украине и позиция NASA:

4 июля космонавты РФ Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули "флаги" созданных Кремлем на Донбассе террористических организаций, "поздравили" с захватом Лисичанска и Луганской области, а также выразили поддержку ползучей оккупации Донецкой области.

4 июля 2022 года NASA заявило о том, что огонь в Украине распространяется на множество сел. Были зафиксированы сильные пожары в Николаевской и Херсонской областях.

NASA 7 июля сделало заявление, в котором осудило развертывание тремя российскими космонавтами "флагов" террористических организаций ДНР и ЛНР на Международной космической станции.

10 июля 2022 года NASA показало, как выглядит линия фронта из космоса.

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