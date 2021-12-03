Министр подчеркнул, что путь умиротворения агрессора не рассматривается.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что наиболее вероятный сценарий масштабного военного обострения со стороны скопившихся войск Российской Федерации на границе с Украиной - конец января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал во время выступления в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

"Наша разведка анализирует все сценарии, включая худший. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности для эскалации будет конец января. Подчеркиваю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наша задача предотвратить его", — заявил Резников.

Читайте также"Должны думать дважды": Кулеба рассказал, как в ведущих столицах готовят тяжелые экономические санкции против РФ"Чем лучше мы сработаем сами вместе с нашими партнерами, тем меньшей будет угроза эскалации. Способ - сделать цену возможной эскалации неприемлемой для агрессора. Украина наиболее заинтересована в политически-дипломатическом сценарии урегулирования. Никаких силовых провокаций с нашей стороны, в принципе, быть не может", — сказал Резников.

Министр подчеркнул, что путь умиротворения агрессора не рассматривается. "В случае необходимости Украина даст отпор", — сказал он.

Российские войска у границы Украины

31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещеним российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. человек.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

15 ноября главы МИД Франции и Германии в своем заявлении заверили, что в случае начала масштабных военный действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

Автор: Виталий Саенко