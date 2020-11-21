Также руководитель правительства Денис Шмыгаль считает, что Украина станет членом Евросоюза.

Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что Украина никогда не свернет с европейского пути, ведь это ключевой пункт нового общественного договора.

Об этом Шмыгаль заявил на встрече с представителями гражданского общества - активными участниками революционных событий 1991, 2004, 2013-2014 годов, а также защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты, которая состоялась 21 ноября под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает Правительственный портал.

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Премьер-министр отметил, что революционные события изменили многих людей, а, следовательно, изменили Украины.

Он подчеркнул, что страна никогда не свернет с европейского пути, ведь это ключевой пункт нового общественного договора между украинцами и государством.

«Не сомневаюсь, что Украина станет членом Европейского Союза. Но не менее важно, как мы - государство и общество - будем проходить этот путь, будем двигаться к европейским стандартам. Это ежедневные изменения, ежедневная работа, которая меняет нашу жизнь. Мы отказываемся от советских рудиментов в сознании, в экономике, мы становимся более откровенными и толерантными. Учимся заботиться и поддерживать друг друга. Меняется наша политическая культура, меняется общество», - сказал Шмыгаль.

Руководитель правительства подчеркнул, что этого не произошло бы без судьбоносных событий 1991, 2004 и 2013-14 годов.

«И именно поэтому мы навсегда в долгу перед теми, кто положил свою жизнь ради лучшего будущего Украины», - подчеркнул он.

«Мы не просто продемонстрировали, что хотим жить по европейским стандартам. Мы стали более открытыми для мира, а мир стал открытым к Украине. Ежедневно наши международные партнеры демонстрируют это. Мы доказали всем, что украинский народ - это неотъемлемая часть европейской семьи, своей историей, своей культурой и своим языком создает свое будущее», - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, присутствующие отметили уникальный формат встречи между участниками трех революций и боевых действий на востоке Украины, а также почтили память всех, кто погиб за Украину.

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Автор: УНИАН