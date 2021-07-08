Всего сегодняшнее заседание суда длилось 13 часов.

Печерский районный суд Киева сегодня не принял решение о продлении домашнего ареста подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку.

Свой вердикт по поводу продления меры пресечения народному депутату судья Сергей Вовк огласит завтра утром, сообщает УП.

Заседание началось в 9 утра, а после 22 часов судья объявил, что уходит в совещательную комнату, а решение примет 9 июля в 8:30.

"Суд идет в совещательную комнату. Оглашение решения будет около 8 часов утра, в 8:30", - сказал судья.

Всего сегодняшнее заседание суда длилось 13 часов.

В своем ходатайстве прокуратура просит продлить домашний арест Виктору Медведчуку, чтобы исключить его вероятное влияние на расследование. Защита Медведчука зато предлагает заменить меру пресечения на ночной домашний арест, который позволит арестанту в рабочее время покидать свой дом.

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Суд пересматривает меру пресечения куму Путина Виктору Медведчуку

Два месяца назад ему объявили о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. И тогда суд отправил его под домашний арест. Сегодня суд рассматривал изменение меры пресечения куму Путина.

Накануне суд до 11 ноября продлил сроки досудебного расследования уголовного дела по подозрению в государственной измене народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

1 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

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Автор: Олег Давыгора