Перед началом заседания Медведчук заявил, что его защита будет требовать, полной отмены меры пресечения.

Подозреваемый в госизмене народный депутат, кум Путина Виктор Медведчук с утра прибыл в Печерский райсуд Киева. На сегодняшнем заседании рассматривается вопрос о продлении ему меры пресечения.

Перед началом заседания Медведчук заявил, что его защита будет требовать, полной отмены меры пресечения.

Накануне суд до 11 ноября продлил сроки досудебного расследования уголовного дела по подозрению в государственной измене народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Дело Медведчука

1 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Читайте такжеПрокуратура обвинила двух руководителей "Украинского выбора" Медведчука в госизмене и будет судить

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Козак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров