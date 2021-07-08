Адвокаты нардепа затягивают судебное заседание.

Адвокаты народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука избрали тактику затягивания времени при рассмотрении вопроса о продлении для него меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, уже в течение пяти часов заседания Печерского райсуда Киева, где рассматривается ходатайство о продлении меры пресечения для Медведчука в виде круглосуточного домашнего ареста, суд так и не приступил собственно к рассмотрению ходатайства.

Адвокаты Медведчука заявляют ходатайство, вероятно, с целью затянуть рассмотрение этого вопроса.

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В частности, они попросили суд объявить трехчасовой перерыв в заседании для того, чтобы Медведчук смог поехать домой пообедать. Они аргументировали это ходатайство тем, что уже прошло 5 часов, как Медведчук не ел, а поесть он сможет только дома, по версии адвокатов, ведь где бы то ни было пообедать он не может, поскольку судом на него возложены процессуальные обязанности. Пообедать за пределами собственного дома, по мнению адвокатов, будет нарушением этих обязанностей.

На это судья Сергей Вовк отметил, что сначала нужно рассмотреть ходатайство об отводе прокурора Руслана Ижука, которое адвокаты Медведчука заявили.

Что касается ходатайства защитников Медведчука, то в нем они отмечают, что прокурор якобы предвзят и лично заинтересован в результатах расследования.

Также они сказали, что Ижук расследует дело Медведчука по результатам журналистского расследования и этим проявляет свою предвзятость.

На данный момент судья Вовк ушел в совещательную комнату принимать решение по отводу прокурора Ижука.

Сегодня несколько ранее защитники Медведчука уже заявляли отвод судьи Вовка, который не был удовлетворен, также пытались отвести и судью Писанца, который собственно рассматривал отвод Вовка.

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Автор: Дмитрий Хилюк