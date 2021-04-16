Разумков прокомментировал возможность военного положения в Украине / фото УНИАН, Александр Кузьмин

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что по состоянию на сегодня нет оснований для введения режима военного положения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире "4 канала".

"По состоянию на сегодня оснований для введения военного положения пока нет", - заверил спикер.

Разумков также выразил мнение, что парламент будет занимать "единодушную или почти единодушную позицию" и отстаивать интересы страны в случае, если возникнут вопросы относительно обороноспособности и защиты территориальной целостности государства.

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Стягивание Россией войск к границе с Украиной

  • 30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.
  • По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
  • 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.
  • Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.
  • США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.
  • 8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Татьяна Поляковская