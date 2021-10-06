Процесс отзыва Разумкова с поста спикера происходит накануне его дня рождения.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что депутатов, которые не хотят голосовать за его отставку с должности, вызывают на Банковую.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Отвечая на вопрос сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко относительно того, что процесс отзыва Разумкова с должности спикера проходит накануне его дня рождения (8 октября), и является ли это элементом "мелочной мести", он сказал: "Действительно, это будет происходить накануне моего дня рождения. Я хорошо отношусь к подаркам, особенно, к дешевым... Я абсолютно нормально к этому отношусь, могли и 8-го проголосовать - тоже было бы неплохо".

В то же время, он добавил, что депутатов, которые не хотят голосовать за отзыв его с должности спикера, вызывают на Банковую.

"Я плохо отношусь к другому, я плохо отношусь к тому, что депутатов, которые не хотят голосовать за мою отставку, сегодня вызывают в те или иные здания, например, на Банковую, и начинают им рассказывать, как надо, и что надо делать в парламенте... Хотите со мной поспорить - давайте спорить. Зачем вы людей трогаете", - рассказал председатель ВР.

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Отставка Разумкова: что известно

Как сообщал УНИАН, 2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР, и планируют на этой неделе начать соответствующую процедуру.

4 октября депутат от "СН" Алексей Устенко в комментарии УНИАН заявил, что фракция "СН" вскоре обсудит возможные кандидатуры на пост нового спикера Верховной Рады и его первого заместителя, которым может стать Корниенко. Потенциальный кандидат на пост председателя парламента - нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

В тот же день Корниенко в комментарии УНИАН намекнул, что в случае делегирования командой президента, не откажется стать первым заместителем председателя парламента.

5 октября Верховная Рада включила в повестку дня сессии вопрос об отзыве с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова. Вопрос об отзыве его с должности будет рассматриваться 7 октября. Решено, что заседание парламента во время рассмотрения этого вопроса будет вести народный депутат от "СН" Даниил Гетманцев.

Автор: Таня Поляковская