Тихий подчеркнул, что Путин показал пренебрежение как к Казахстану, потому что эта страна была выбрана платформой для вынесения такого заявления.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что российский диктатор Владимир Путин вынесением заявлений о намерении нанести удар по "центру принятия решений" в Киеве демонстрирует, что лишь стремится к продолжению войны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

В частности, у него спросили об угрозах российского диктатора Владимира Путина нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве.

"Этими заявлениями Путин демонстрирует, что он является единственным человеком, который хочет продолжить эту войну и расширить эту войну", - сказал Тихий.

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При этом, как сказал спикер, надо обратить внимание на страну, где Путин произнес такое заявление, а именно - на Казахстан.

В частности, Тихий подчеркнул, что Путин показал пренебрежение как к Казахстану, потому что эта страна была выбрана платформой для вынесения такого заявления, так и к другим странам, которые призывают к сдержанности в войне и избежанию любых действий, которые расширят войну. Такими странами являются Китай, Бразилия и некоторые другие члены "Большой двадцатки"

"Мы ожидаем от тех стран, которые призвали всех к предотвращению расширения войны, отреагировать на заявления, произнесенные сегодня Путиным", - сказал Тихий.

Он сказал, что такие заявления, шантаж и угроза расширения войны неприемлемы.

Также спикер считает очевидным, что Россия продолжает постепенно деградировать до уровня Северной Кореи, которая ранее была единственной страной в мире с регулярными угрозами запуска ракет. Тихий подчеркнул:

"Нам понятно, что эти заявления являются шантажом с попыткой отпугнуть украинских партнеров от поддержки Украины. Мы считаем, что к этим заявлениям надо относиться как к шантажу и попытке запугать всех. Мы также считаем, что время вынесения этих угроз не является совпадением обстоятельств. Очевидно, что Путин пытается повлиять на новую администрацию США этими заявлениями, и он пытается по сути показать, что эта новая администрация является слабой. Он пытается испытать решимость и показать, что он хочет только войны и он только хочет расширить свою агрессию".

В то же время, как отметил спикер, единственным способом реагирования на шантаж должно стать отвержение этого шантажа, а также показать силу и решимость.

Он добавил, что тактика примирения никогда не работает и никогда не останавливала войны.

"Мы нуждаемся в силе и мы нуждаемся в мире через силу", - сказал Тихий.

Угрозы Путина - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 ноября, российский диктатор Владимир Путин заявил, что "центры принятия решений" в Киеве могут стать целью для поражения ракетой "Орешник".

В то же время, руководитель Офиса президента Михаил Подоляк считает, что диктатор Путин тотально боится, что для него начатая им война против Украины завершится фатально.

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