Виталий Саенко

Диктатор тотально боится, что для него начатая им война против Украины завершится фатально, отметили в Офисе президента.

В Офисе президента Украины отреагировали на угрозы российского диктатора Владимира Путина ударить по центру принятия решений в Киеве баллистической ракетой "Орешник".

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в эфире "24 Канала". В частности, он прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что "центры принятия решений" в Киеве могут стать следующей целью для удара ракетой "Орешник".

"Это признаки просто невероятного тотального страха Путина. Он боится, что все действительно завершится для него фатально", - сказал Подоляк.

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По словам советника руководителя ОП, российские ракетные удары по территории Украины - это не ответ на то, что делает Украина с западными дальнобойными ракетами, а продолжение агрессивной войны России. Путин это делал с начала войны и продолжает делать.

Подоляк говорит, что Путин делает подмену понятий, когда озвучивает угрозы.

Также советник руководителя ОП высказался о появлении информации о ракете "Орешник". По его словам, на самом деле не существует никаких новых видов оружия, а есть те виды, которые прописаны в договорах об ограничении использования межконтинентальных ракет большой, средней и малой дальности.

В то же время Подоляк подчеркивает, что Россия является нарушителем этих договоров:

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"А что меняют все эти заявления Путина? Они традиционно звучат. Он постоянно использует элементы ядерного шантажа и элементы прямых угроз".

Также он обратил внимание, что Путин использует странные психически измененные аллюзии о том, что якобы на Россию напали, и таким образом российский диктатор пытается на других перекладывать те действия, которые делает сам.

"Путина не надо слушать. Путин не говорит ничего нового. Путин не является адекватным человеком... Путин очень сильно боится. Путин понимает, что эта война, в любом случае, не закончится так, как он себе нарисовал", - подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОП считает, что Путина можно только к чему-то принудить через силу. В частности, речь идет об экономической силе - об обнулении экономического потенциала за счет уменьшения цены на нефть, обнуления российских банков.

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Также Подоляк говорит о важности силового влияния на Путина. "Наоборот, надо меньше слушать угрозы Путина и увеличить массированные удары по военной инфраструктуре, в приграничье точно - потому что это существенно влияет на линию фронта, но еще и в глубине России - потому что это существенно влияет на социальные настроения в РФ. Тогда мы увидим вообще достаточно истерические крики этого лица и это будет очень интересно с психиатрической точки зрения", - отметил Подоляк.

Кроме того, советник руководителя ОП отметил, что Путин вообще не разбирается в оружии, потому что является человеком с низким интеллектом.

"Он вообще не понимает, о чем говорит. Он так же рассказывал о невозможности перехвата ракет Х-47 "Кинжал". О сверхзвуковых ракетах... Все это фикция. Путин не разбирается ни в чем. Это человек достаточно примитивной логики и интеллекта. И поэтому, он может говорить все, что угодно. Это расчет на пропагандистский эффект, на игру на тех устаревших страхах определенной части западных политических элит. И мы, к сожалению, видим, что они продолжают верить в определенный бред, который озвучивает Путин", - сказал Подоляк.

В центре внимания война в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, кремлевский диктатор Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что "центры принятия решений" в Киеве могут стать целью для поражения ракетой "Орешник".

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