Путин озвучил вслух еще несколько угроз, связанных с использованием баллистической ракеты "Орешник".

"Центры принятия решений" в Киеве могут стать целью для поражения ракетой "Орешник", заявил кремлевский диктатор Владимир Путин на саммите ОДКБ, в Дворце независимости в Астане, Казахстан. По его словам, Минобороны РФ и Генштаб уже "подбирают цели" для поражения этой ракетой на территории Украины.

Также он заявил, что Россия якобы была "вынуждена" пойти на испытание баллистической ракеты в ответ на удары ATACMS/Storm Shadow по территории Курской и Брянской областей, передает прокремлевское "РИА Новости".

Путин, по поводу ракеты "Орешник", подчеркнул, что Россия продолжит ее боевые испытания "в ответ на действия противника". Кроме того, ракета якобы была запущена в серийное производство, тогда как аналог в мире появится совсем нескоро.

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"В случае массированного применения "Орешника" мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием. Всё, что находится в эпицентре взрыва от "Орешника", разделяется на элементарные частицы, по сути, превращается в пыль", - заявил лидер Кремля.

В своем выступлении диктатор также прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам о необходимости предоставления большего количества вооружения с целью уничтожения российской армии.

"Видим, что главарь киевского режима, помимо ракет, клянчит у своих хозяев и другую военную технику", - сказал Путин. И после этого назвал российскую ракету Х-101 аналогом Storm Shadow, SCALP и Taurus.

Другие сведения о ракете "Орешник"

Ранее УНИАН сообщал, что в мире существует всего 7 систем противовоздушной обороны, которые способны сбивать такие ракеты, как "Орешник". В частности, это касается израильской системы Arrow или американской - THAAD.

Кроме того, Associated Press показало фрагменты ракеты "Орешник" после того, как оккупанты ударили ею по Днепру. От огромной ракеты практически ничего не осталось.

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