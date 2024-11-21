Распространение карт о разделе Украины - это давняя российская практика.

Россия неизменно стремится уничтожить Украину, а все "мирные планы" от анонимных источников - не более чем дымовая завеса для продолжения российской агрессии против нашей страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

В частности, он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Минобороны РФ готовит для администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа идею разделения Украины на три части.

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"Нам партнеры на встречах не говорили ни о каких картах. Мы такого от них не слышали. Это может быть свидетельством или того, что им такие карты не передавали, или если кто-то им и пытался их передать, видимо они не относились к этому серьезно", - поделился Тихий.

При этом, как отметил спикер, карты по распределению Украины являются "давней кремлевской практикой, которая использовалась очень давно".

Он напомнил, что сегодня, 21 ноября, отмечается 20-я годовщина Оранжевой революции. По его словам, еще в 2004 году российские политтехнологи распространяли "карты сортов" Украины.

"Украина единая и неделимая. Никаких сортов, частей и делений никогда не будет. Украина является страной единой в своих международно признанных границах. Поэтому ни о каких картах и делениях речь не идет. И если у кого-то есть такие болезненные фантазии, то можем только посоветовать оставаться наедине с этими фантазиями и не делиться ими ни с кем", - подчеркнул Тихий.

Также спикер прокомментировал то, что в последнее время можно видеть сигналы от российских источников и международных СМИ, в которых предлагаются какие-то "мирные предложения":

"По нашему мнению, все эти заявления и анонимные выходы в СМИ являются дымовой завесой для прикрытия агрессии. Россия не изменила своих планов - она хочет уничтожить Украину. Точно так же разговаривает на языке ультиматумов. Точно так же не готова ни на один конструктивный диалог, на мир. Не готова Россия к этому. Россия стремится к войне".

Тихий считает, что сначала надо Россию заставить и создать условия, при которых она будет вынуждена выбрать мир.

Мирные переговоры между Украиной и Россией - последние новости

Ранее УНИАН писал, что российский диктатор Владимир Путин готов на переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом, но без территориальных уступок. В Reuters подчеркнули, что Кремль может в целом согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке отстранить Трампа от переговоров по войне в Украине. Также польский лидер раскритиковал решение Шольца пригласить нынешнего президента США Джо Байдена на переговоры о будущем нашей страны с лидерами Франции и Великобритании, которые состоялись в октябре этого года в Берлине.

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