Решение об увольнении Романа Лещенко и назначении Николая Сольского приняты ВР сегодня.

Верховная Рада уволила министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко и назначила на его место народного депутата Николая Сольского.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, увольнение Лещенко поддержали 321 народный депутат, а назначение Сольского - 294.

"Уволили Романа Лещенко с должности министра аграрной политики Украины (321) и назначили Николая Сольского (уже экс-председатель Комитета аграрной политики) (294)", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 23 марта стало известно, что министр аграрной политики Роман Лещенко подал заявление об отставке.

В ноябре стало известно, что правоохранители предотвратили покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко.

В 2019 году президент Владимир Зеленский назначил его уполномоченным по земельным вопросам.

Уже менее чем через год - председателем Госгеокадастра, а еще менее чем через полгода Лещенко стал министром аграрной политики.

До этого занимался юридическими консультациями и аграрным консалтингом.

Лещенко находится во владельцах сельскохозяйственной компании "Прогресс", владеет 50% долей "Прогресс-молоко" и ООО "Илюмин".

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