Информации о причинах отставки пока нет.

Министр аграрной политики Роман Лещенко подал заявление об отставке.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда".

Ранее 23 марта ряд СМИ сообщили о решении Лещенко подать в отставку. Министр подтвердил "ЭП" эту информацию.

Информации о причинах отставки пока нет. По информации издания, после голосования в Верховной Раде за отставку обязанности министра возложат на первого заместителя Лещенко - Тараса Высоцкого.

Источники "ЭП" в парламенте сообщают, что вероятным преемником Лещенко может стать глава аграрного комитета Николай Сольский.

Напомним, в 2019 году президент Владимир Зеленский назначил его уполномоченным по земельным вопросам.

Уже менее чем через год - главой Госгеокадастра, а еще менее чем через полгода Лещенко стал министром аграрной политики.

До этого занимался юридическими консультациями и аграрным консалтингом.

Лещенко находится во владельцах сельскохозяйственной компании "Прогресс", владеет 50% долей "Прогресс-молоко" и ООО "Илюмин".

В ноябре стало известно, что правоохранители предотвратили покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко.

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