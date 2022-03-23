Министр аграрной политики Роман Лещенко подал заявление об отставке.
Об этом сообщает издание "Экономическая правда".
Ранее 23 марта ряд СМИ сообщили о решении Лещенко подать в отставку. Министр подтвердил "ЭП" эту информацию.
Информации о причинах отставки пока нет. По информации издания, после голосования в Верховной Раде за отставку обязанности министра возложат на первого заместителя Лещенко - Тараса Высоцкого.
Источники "ЭП" в парламенте сообщают, что вероятным преемником Лещенко может стать глава аграрного комитета Николай Сольский.
Напомним, в 2019 году президент Владимир Зеленский назначил его уполномоченным по земельным вопросам.
Уже менее чем через год - главой Госгеокадастра, а еще менее чем через полгода Лещенко стал министром аграрной политики.
До этого занимался юридическими консультациями и аграрным консалтингом.
Лещенко находится во владельцах сельскохозяйственной компании "Прогресс", владеет 50% долей "Прогресс-молоко" и ООО "Илюмин".
В ноябре стало известно, что правоохранители предотвратили покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко.