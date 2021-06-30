По поводу переговоров с Зеленским он высказался нечетко.

Российский президент Владимир Путин, оценивая возможность встречи с украинским главой Владимиром Зеленским, снова начал рассказывать о «внешнем управлении» Украиной и объявил о множестве каменей преткновения для переговоров.

Во время «прямой линии» в Москве он, в частности, вспомнил законопроект Зеленского о коренных народах.

«Вот руководство Украины. Сегодняшнее руководство явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который внесен президентом в Раду», – заявил Путин.

Он ответил, что этот проект объявляет русских некоренным народом «на этой территории». Якобы россияне жили в Украине «испокон веков».

Читайте также"Никому не приходить": СМИ обнародовали переписку в чате фракции ОПЗЖ (фото)Путин пригрозил, что закон о коренных народах может спровоцировать «применение какого-то оружия… массового поражения».

Российский глава снова заговорил о притеснении русского языка. Также вспомнил о подавлении оппозиции (имея ввиду ОПЗЖ), а Медведчука в данном контексте назвал «националистом».

Путин подытожил, что у Украины «нет никаких шансов» строительства нормальных отношений с Россией. В результате он не дал четкого ответа насчет встречи с Зеленским.

«Ну что встречаться с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ну, о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встречи подобного рода. Только надо понять, о чем говорить», – высказался глава Кремля.

Президентский проект закона о коренных народах Украины (№5506) будет рассматриваться завтра, 1 июля, на внеочередном заседании ВР, и выразил надежду, что депутаты одобрят этот документ.

18 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона «О коренных народах Украины» (№ 5506).

«Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов», - сообщали в Офисе президента.

8 июня Госдума России приняла заявление, в котором осудила этот законопроект из-за отсутствия в нем упоминания о русских.

9 июня в эфире российского телевидения Путин раскритиковал законодательную инициативу президента Украины об урегулировании статуса и о правах коренных народов и сравнил ее с идеями нацистской Германии.

«Вообще само по себе разделение на коренные, первосортные и второсортные категории людей уже совершенно точно смахивает на теорию и практику нацистской Германии. Как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский - еврей по национальности, у него, может, там кровь намешана. Что делать с этими людьми? Им будут, как в нацистской Германии, измерять черепа, другие части тела? Как определяли настоящих арийцев, так и будут определять настоящих украинцев?», - сказал Путин.

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Автор: Яна Ставская