Путин отметил, что советует Зеленскому сначала "внимательно почитать" так называемую статью.

Российский президент Владимир Путин ответил на предложение украинского главы Владимира Зеленского обсудить свою "статью" об "одном народе" россиян и украинцев.

Об этом он заявил в интервью пропагандистам, текст которого размещен на сайте Кремля.

Зеленский на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" в Киеве, комментируя публикацию Путина по Украине, заявил, что не читал всего текста, но обсудил бы с главой Кремля "некоторые вещи".

"Я просто не знал, на что он тратит это время. И сейчас я вижу результат. Мне кажется, что важно, что о некоторых вещах, и кстати, о которых он написал, – мы могли бы проговорить. Наверное, я предоставил бы ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье в будущем", – подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеПутин заявил, что "Северный поток-2" не должен обсуждаться в рамках нормандского форматаВ свою очередь, Путин отметил, что советует Зеленскому сначала "внимательно почитать" так называемую статью.

"Если есть желание подискутировать, думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать ее сначала, эту статью, проанализировать, поднять документы, я думаю, что они так и сделают, они найдут, о чем поговорить. Когда я говорю "они", я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины. Эти споры давние", – ответил Путин.

Он добавил, что "спорить с этой статьей довольно сложно", назвав свой текст "честным": "она реально основана на исторических документах. Их можно по-разному интерпретировать, это правда. Но в основе – именно исторические документы, которые в архивах лежат".

Что предшествовало

Путин написал "статью" "об историческом единстве россиян и украинцев". В ней он пытается обосновать свое мнение о том, что народы "объединяет" язык и православная вера.

Также Путин считает, что украинские власти решили обосновать независимость Украины из-за "отрицания ее прошлого". Президент РФ обвиняет Украину в "насильственной ассимиляции" россиян.

Кроме того, Путин обвиняет страны Запада в создании проекта "анти-Россия" для разрыва отношений Украины и РФ.

По мнению Путина, современная Украина – это"детище советской эпохи".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская