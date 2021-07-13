Президент Украины считает, что на встрече с президентом РФ можно проговорить определенные утверждения Путина и подготовить для него определенные материалы.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает проанализировать статью президента Российской Федерации Владимира Путина "о единстве русских и украинцев" и подготовить ответ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время участия во всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" в Киеве.

"У меня не было времени прочитать всю статью, потому что вчера у меня были важные встречи, но некоторые части, которые я прочитал, я увидел там глубокую работу. Действительно, президент Российской Федерации потратил много времени, потому что там очень много архивной работы. Что ж, могу только позавидовать, что столько времени президент такого большого государства может себе позволить потратить на такой объем такой детальной работы", - заявил Зеленский.

При этом глава Украинского государства относительно времени отметил, что с украинской стороны постоянно говорится о проведении встречи президентов Украины и РФ, но у Путина постоянно не хватает времени на эту встречу.

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"Я просто не знал, на что он тратит это время. И сейчас я вижу результат. Мне кажется, что важно, что некоторые вещи, и кстати, о которых он написал, - мы могли бы проговорить. Вероятно, я предоставил бы ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье в будущем", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, президент Украины прокомментировал слова Путина относительно "братского народа".

"Я уже отвечал. Нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом во Второй мировой войне и сколько было потеряно жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы. Мне кажется, я просто так считаю, что, как говорят по-русски: это не по-братски поступать. Больше похоже на Каина и Авеля. Что-то из этой истории", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства добавил: "Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, подробно, и почитаем. Если надо, чтобы эта статья нашла ответ... надо, чтобы мы что-то ответили? Мы подумаем", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он пытается обосновать свое мнение о том, что народы "объединяет" язык и православная вера.

Также Путин считает, что украинские власти решили обосновать независимость Украины через "отрицание ее прошлого". Президент РФ обвиняет Украину в "насильственной ассимиляции" россиян.

Кроме того, Путин обвиняет страны Запада в создании проекта "анти-Россия" для разрыва отношений Украины и РФ.

По мнению Путина, современная Украина - это"детище советской эпохи".

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Автор: Виталий Саенко