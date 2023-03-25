Стороны обсудили пути завершения "украинского кризиса", пишут турецкие СМИ.

В субботу, 25 марта, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным турецкого издания Hurriyet, одна из тем переговоров политиков касалась Украины.

"Стало известно, что во время телефонного разговора лидеры обсудили шаги по улучшению турецко-российских отношений и развитию событий по поводу российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

Также издание упоминает, что во время переговоров Путин и Эрдоган обсудили "зерновое соглашение", которое ранее Украина заключила с РФ при посредничестве Турции и ООН.

В разговоре Эрдоган "поблагодарил Путина за его положительное отношение к продолжению черноморской инициативы", а также в очередной раз призвал завершить российско-украинский "конфликт" путем дипломатии, пишут СМИ.

РФ продлила "зерновую сделку" с Украиной из-за давления Турции

Напомним, что 30 января 2023 года Россия фактически приостановила работу так называемого "зернового коридора", который был создан для экспорта украинского зерна 22 июля 2022 года. Тогда Украина подписала соответствующее соглашение с РФ при посредничестве Стамбула, а также ООН.

Уже в марте 2023 года в Турции "надавили" на РФ, указав, что Москва должна продлить зерновое соглашение с Украиной.

14 марта Россия согласилась продлить соглашение еще на два месяца - на 60 дней, однако в администрации Путина подчеркнули, что это "жест доброй воли" со стороны Кремля.

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