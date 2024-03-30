По его словам, Брак Обама "не был силен против него", когда Путин захватил Крым в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Джо Байден с осторожностью относится к возможности ядерной атаки со стороны России.

В интервью газете The Washington Post он выразил мнение, что Путин не стал бы рисковать обменом ядерными ударами, но он признал, что российский лидер непредсказуем:

"Он сумасшедший. В мире нет никого, кто мог бы на 100 процентов сказать вам, что он будет делать. Вот почему Байден осторожен", - пояснил президент.

Видео дня

Зеленского убежден, что Путина следовало остановить раньше. По его словам, Барак Обама "не был силен против него", когда Путин захватил Крым в 2014 году.

"Европа хотела иметь безопасность на границе и большую торговлю с Россией. Это открыло путь к войне с Украиной. Он захватил Крым, и никакой реакции не последовало. Никто его не оттолкнул. Никто его не остановил", - сказал он.

Зеленский считает, что отправка войска США в Украину для сдерживания вторжения в феврале 2022 года могла быть единственным способом предотвратить войну.

"Путин хитер, но он не умен. Когда ты сражаешься с умным человеком, это бой по правилам. Но когда дерешься с хитрым человеком, это всегда опасно", - добавил украинский лидер.

При каком условии Путин пойдет на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что потеря российским диктатором Владимиром Путиным украинских земель, оккупированных с 2022 года, заставит его пойти на диалог. В то же время, сейчас, по мнению главы украинского государства, Путин не хочет никакого диалога.

Вас также могут заинтересовать новости: