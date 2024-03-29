Президент Украины допускает, что отдельные захваченные Россией территории возможно деоккупировать не обязательно военным путем.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что потеря российским диктатором Владимиром Путиным украинских земель, оккупированных с 2022 года, заставит его пойти на диалог.

"Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен, когда он потеряет то, что захватил, начиная с 2022 года, он потеряет полностью уверенность даже тех стран, которые еще сомневаются поддерживать Украину или нет, а также он потеряет силу внутри своего государства. Как только это произойдет, он будет готов к диалогу", - рассказал Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.

В то же время, сейчас, по мнению главы украинского государства, Путин не хочет никакого диалога.

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"И когда он будет готов к диалогу, безусловно, международными условиями должны быть освобождение наших территорий, территориальная целостность Украины", - подчеркнул Зеленский.

Также он сказал, что вопрос о времени и кто будет участвовать в переговорах - это второй или третий вопрос. Кроме того, как отметил Зеленский, надо заставить Путина уделять внимание развитию его государства, а не захватническим войнам против Украины.

"Для этого нужно его ослаблять. Ослаблять на международном уровне. Как? Изолировать его экономически санкциями. Не просто искусственно что-то сказали о санкциях, а потом находим (пути) как их обходить", - подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины сказал, что дополнительные 5-7 систем Patriot от США защитят индустриальные платформы в Украине для того, чтобы была возможность гражданам работать и детям ходить в школу. Дополнительные системы ПВО должны помочь разблокировать небо.

"И поверьте, будут шаги вперед. И это будет послабление для него (для Путина)", - сказал Зеленский.

Переговоры между РФ и Украиной

Как сообщал УНИАН, недавно во время интервью Путина пропагандисту Дмитрию Киселеву от российского диктатора прозвучало следующее: "Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, как-то бессмысленно с нашей стороны".

По мнению одного из обозревателей немецкого издания Bild Филиппа Пятова, Путин использует каждую военную слабость для нападения и достижения целей - уничтожения Украины и порабощения украинского народа. Под "переговорами" Путин на самом деле подразумевает не что иное, как капитуляцию Украины.

Заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер считает, что цель Путина никогда не менялась: Путин хочет уничтожить Украину за счет еще большего количества своих войск и военной экономики, лишить ее существования, стереть культуру.

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