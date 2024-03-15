Речь идет о перехвате межконтинентальных баллистических ракет.

В Европе с 2015 года развернута американская система противоракетной обороны высшего эшелона, а с 2022 года для противодействия ядерным угрозам полноценно работает два основных элемента противоракетной обороны США Aegis Ashore, которые размещены в Польше и Румынии.

На вопрос, сможет ли система ПРО США в Европе перехватить межконтинентальные баллистические ядерные ракеты, запущенные по Украине, стоит сконцентрироваться именно на возможностях этих двух Aegis Ashore, пишет Defense Express.

Отмечается, что эти два объекта под названием Aegis Ashore, один в Румынии в Девеселу, второй в Польше в Редзиково, еще в 2020 году должны были получить последнюю версию специальной ракеты Standard Missile – 3 (SM-3). Сами они являются фактически наземными комплексами, которые повторяют часть ракетных эсминцев Aegis класса Arleigh Burke.

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По словам авторов, "польский" комплекс находится в 500 км от границы с Украиной и в 1000 км от Киева, а "румынский" в 380 км и 850 км соответственно. По имеющейся информации, номинальное покрытие обоих Aegis Ashore не только перекрывают Украину, а заходят далеко в пределы РФ, превышая официально объявленную дальность ракеты SM-3 в 1200 км.

"Важно то, что речь идет о перехвате межконтинентальных баллистических ракет, которые во время полета поднимаются уже в космос на высоты более 1000 км – в разы выше высоты орбиты МКС. Речь идет о таких ракетах, как "Тополь", его модернизации "Ярс", Р-36М2 "Воевода" или модернизации "Сармат" и других", – говорится в статье.

Отмечается, что в таком случае любой пуск даже одной такой ракеты, во-первых, почти сразу будет зафиксирован, потому что этим занимается критически важный элемент ядерного сдерживания. Во-вторых, такую ракету будут пытаться максимально быстро сбить. Потому что, чем дольше летят межконтинентальные баллистические ракеты, тем сложнее становится их сбивать, когда начинается процесс разделения боевых частей и выпуск ложных целей.

"Именно поэтому Aegis Ashore на самом деле прикрывает не Украину, а накрывает часть позиционных районов российских межконтинентальных баллистических ракет 7-й, 14-й, 28-й и 54-й ракетных дивизий вооруженных "Ярсами". То есть, сбивать любую запущенную межконтинентальную ракету из РФ будут пытаться максимально быстро", – заявляют авторы.

По их словам, это обусловливает максимальную автоматизацию работы Aegis Ashore с минимальным участием человека, реакция которого недостаточна, когда речь заходит о противоракетной обороне.

В то же время у РФ, кроме межконтинентальных баллистических ракет, есть тактическое ядерное оружие, размещаемое на ОТРК "Искандер". Для их перехвата на такой дальности SM-3 будет беспомощным. Но задача перехватить эти ракеты в США и многих странах НАТО возложена на Patriot PAC3, пишет издание.

Ядерные угрозы РФ

Ранее УНИАН писал, что президент Владимир Путин предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне. РФ, которая унаследовала ядерное оружие Советского Союза, имеет самый большой в мире запас ядерных боеголовок.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ядерную атаку РФ способны отразить определенные системы ПВО. По его словам, способны отражать такие атаки системы Patriot версии PAC-3 (противоракетная версия).

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