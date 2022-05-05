Санкций с оккупантов снимут на условиях, которые устроят Украину, заверил немецкий канцлер.

Европейский союз согласится отменить санкции в отношении России только после консультаций с Украиной. Ограничения не снимут, пока Москва не договорится с Киевом на условиях, которые будут устраивать Украину.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает прессслужба Бундестага.

"Путину придется договориться с Украиной. Мы сможем и захотим снять наши санкции только в соответствии с соглашением с Украиной. Мы сможем и захотим снять наши санкции только по согласованию с Украиной. Не думаю, что многие в Кремле это поняли. Это имеет разрушительные последствия для России", – сказал Шольц.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Европейский союз заявил о необходимости санкций против России, чтобы наказать страну-оккупанта за полномасштабное вторжение в Украину. Впервые ограничения коснутся энергетического сектора РФ.

30 апреля появилась информация о том, что нефтяное эмбарго ЕС против РФ может заработать до конца года.

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