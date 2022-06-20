Эксперт выразил опасение, что на место Путина может прийти Кадыров.

С начала полномасштабной войны России против Украины все больше людей в мире волнует главный вопрос - когда умрет кремлевский диктатор Владимир Путин. И это неудивительно, потому что именно его режим принес много горя каждой украинской семье.

Известный экстрасенс и таролог Макс Гордеев в эфире "Утро с Украиной" сделал расклад на картах Таро и назвал точный месяц смерти Путина.

"В колоде 22 карты – 22 аркана. Я буду вытаскивать одну за другой, и мы увидим, через сколько месяцев придет его вероятная смерть. 9 месяцев по картам... но вы должны понимать, что это вероятная смерть. Я вижу, что судьба сейчас решает, что с ним делать", – рассказал эксперт.

По словам экстрасенса, не стоит зацикливаться на вопросе смерти российского диктатора, ведь никто не знает, кто будет после него.

"Может быть такое, что он умрет, а на его место станет человек еще хуже. Поэтому я советую доверять звездам, судьбе и Вселенной. Они знают, что делают. Конечно, когда умрет Путин, все будут радоваться. Но он должен умереть так, чтобы на его место не стал еще больший тиран. Я боюсь, что это будет "дон" (имеется в виду Рамзан Кадыров - УНИАН) ведь есть такие звоночки", – отметил Гордеев.

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