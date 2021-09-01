Представители росСМИ безуспешно пытались задать вопрос украинскому министру.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Вашингтон отказался отвечать на вопросы представителей российских пропагандистских СМИ.

Соответствующее видео опубликовали ряд российских СМИ.

На нем "журналист" пытается спросить у Кулебы, будет ли тема России звучать в ходе переговоров делегаций Украины и США. Тот в ответ несколько раз повторяет, что не дает комментариев росСМИ.

"Я не общаюсь с российскими СМИ с 2000-какого-то года... Я вам ответил. Можете выложить мой ответ - я не общаюсь с российскими СМИ", - заявил украинский министр.

Как известно, в настоящее время украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским находится в США. Сегодня Зеленский должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом. Накануне он уже провел ряд встреч в Вашингтоне, в том числе с министром энергетики США и главой оборонного ведомства.

Отметим, ранее украинский паралимпиец Игорь Цветов отказался фотографироваться с российскими спортсменами в Токио, объяснив свой поступок уважением к родной стране.

Автор: Иван Бойко