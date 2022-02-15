В то же время, министр подчеркнула, что с точки зрения украинского законодательства, это для Украины не будет означать ничего.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что признание президентом России Владимиром Путиным "Л/ДНР" будет для Кремля выстрелом в ногу и будет означать его выход из "Минских договоренностей".

Об этом она заявила в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1".

"С точки зрения украинского законодательства, это для нас не будет означать ничего. Потому что мы имеем принятый закон, который называется "Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области", - отметила Верещук.

По словам министра, в первой статье этого закона четко сказано, что именно российская оккупационная власть осуществляет общий контроль на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

"Мы знаем, что Россия - государство-оккупант, страна-агрессор. И Крым, и Донбасс оккупировала Российская Федерация. То, что сегодня происходит на временно оккупированных территориях, в том числе паспортизация, признание дипломов, номерных знаков, голосование на выборах в Госдуму, - это же все известно", - подчеркнула она.

В то же время, глава Минреинтеграции подчеркнула, что с политической точки зрения, признание Путиным "Л/ДНР" будет означать, что Кремль, "стреляя себе в ногу", выходит из "Минских договоренностей" и признает, что таких договоренностей нет.

Однако Верещук добавила, что в таких действиях президента РФ "не будет смысла".

Как сообщал УНИАН, в январе в Госдуме России фракция коммунистов зарегистрировала проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

15 февраля Госдума РФ поддержала это обращение и направила его к Путину.

В этот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сообщила международным партнерам, что возможное признание Россией оккупационных администраций "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.

В то же время, Верховная Рада приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнание самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

ВР призвала международные организации не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации безопасности в мире в целом, и в Украине, в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями РФ на временно оккупированных территориях Украины, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.

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