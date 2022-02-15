В МИД убеждены, что Россия не сможет скрыть свою роль как стороны вооруженного конфликта на Донбассе.

В Министерстве иностранных дел Украины выступили с резким заявлением из-за обращения Государственной Думы Российской Федерации к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать российские оккупационные администрации "ЛНР " и"ДНР" как "независимые государства".

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН в связи с принятием Госдумой постановления об обращении к президенту РФ о признании "Л/ДНР".

"Позиция Украины остается неизменной: признание Россией т. н. "Л/ДНР" будет означать ее сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар по политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры", - подчеркнул он.

Николенко подчеркнул, что признание т. н. "Л/ДНР" не будет иметь никаких правовых последствий. "России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимые субъекты", так же как и скрыть свое участие в качестве стороны вооруженного конфликта на Донбассе", - заявил дипломат.

"Зато поддержка президентом России постановления Госдумы РФ будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности. Поэтому Россия имеет выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества", - заявил спикер.

"Призываем Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов. В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта", - отметил Николенко.

Угроза признания Россией "ЛДНР"

15 февраля Госдума России поддержала обращение фракции коммунистов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР"и " ДНР" независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания "ДНР" и "ЛНР".

В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации безопасности в мире в целом, и в Украине, в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина сообщила международным партнерам, что признание Россией "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.

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