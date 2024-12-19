Президент отметил, что членство в НАТО было бы лучшей гарантией, что Путин снова не нападет на Украину.

Лучшими гарантиями безопасности для Украины остается членство в НАТО. Впрочем, приглашения в Альянс Киев ни от кого не ожидает, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Брюсселе в среду, 18 декабря, передает NV.

"Гарантии у нас есть санкционные, финансовые, по пакетам по оружию... Всего этого недостаточно, чтобы гарантировать, что Путин не придет снова. Лучшее - это сильная армия, самая большая в Европе. Ограничить силу нашей армии мы не имеем права. Но сильные гарантии - это Альянс. Сильная экономика. Пока война у нас есть большой дефицит в бюджете, 40-42 млрд грн", - заявил президент.

На уточняющий вопрос о том, от кого Украина ждет приглашения в НАТО, если в окружении избранного президента США Дональда Трампа и в действующей администрации Белого дома настроены против этого шага сейчас, Зеленский ответил, что Украина борется за это право.

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"Мы ни от кого не ожидаем, мы боремся за это право. Каждое такое решение очень сложная часть истории нашего государства. Поэтому мы не можем ни от кого ожидать, мы можем делать максимум, чтобы это получилось у нас", - ответил президент.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте назвал первоочередные приоритеты для Украины, которые предшествуют членству в НАТО. Он заявил, что надо обсудить, какой именно будет траектория в последующие месяцы и будет ли иметь значение вопрос членства в любых переговорах, которые состоятся в будущем.

В Плане победы, представленном президентом Украины Владимиром Зеленским, приглашение Украины в НАТО определено первым пунктом. Это, по мнению президента, должно усилить будущую переговорную позицию Украины.

Зеленский убежден, что приглашение в НАТО должно быть для всей Украины в международно признанных кодонах по состоянию на 1991 год. По словам Зеленского, Украина никогда не признает российскую оккупацию украинских территорий и не согласится на членство в НАТО только для части территории.

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