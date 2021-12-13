Следующий в президентском рейтинге - Петр Порошенко с результатом 16% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского стабилизировался на 25%.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Вадим Денисенко, представляя результаты социологического исследования относительно политических настроений украинцев по состоянию на конец 2021 года.

"Если говорить о главном политическом итоге года, то, по сути, блицкрига по резкому обвалу рейтинга Владимира Зеленского не произошло. Пиковый результат Зеленского был в начале сентября и составлял 32%, затем началась де-факто информационная война между Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым, и на протяжении октября рейтинг Владимира Зеленского упал на 7% и остановился на 25%", - отметил он.

По словам Денисенко, сейчас можно говорить, что рейтинг главы государства де-факто стабилизировался на 25 процентах - это те опрошенные, которые определились с выбором и пойдут на возможные выборы.

"Поэтому блицкрига не произошло... и примерно в этом же промежутке Зеленский встретит и новый год, и войдет в следующий политический сезон", - считает эксперт.

Он напомнил, что худший результат за всю каденцию рейтинг президента показывал в феврале - 23%.

"То есть мы можем говорить, что 22%, 23%, 25% - это его "ядерный" электорат", - уточнил Денисенко.

В то же время результаты исследования свидетельствуют, что следующим в президентском рейтинге является Петр Порошенко с результатом 16% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

За ним следуют Юлия Тимошенко и Юрий Бойко - по 10%.

По данным опроса, в случае проведения второго тура, Зеленский выигрывает у всех своих ближайших конкурентов почти с идентичными показателями: 56% к 44% против Порошенко, 59% к 41% против Бойко и 56% к 44% против Тимошенко.

Однако, результаты исследования показывают, что по итогам года самый высокий антирейтинг между собой делят Порошенко (21%), который возглавлял его весь 2021 год, и Зеленский (21%), который присоединился к нему в декабре.

Как проводилось исследование

Социологическое исследование проводилось по всей территории Украины среди 2 400 респондентов методом face-to-face с 28 ноября по 10 декабря. Выборка представляет взрослое население Украины (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,05%.

Как сообщал УНИАН, ранее опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге: если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 23,5% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

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Автор: Антонина Доломанжи