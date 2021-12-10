Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 23,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за Зеленского.

Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно данным опроса, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 23,5% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Кроме того, 13,4% поддержали бы Петра Порошенко, 9,9% - Юлию Тимошенко, 9,3% - Юрия Бойко, 7,5% - Дмитрия Разумкова, 6,7% - Игоря Смешко, 6,5% - Евгения Мураева, 5,5% - Владимира Гройсмана, 3,2% - Олега Ляшко, 3,1% - Арсения Яценюка. Рейтинги других кандидатов - менее 3%.

Антирейтинг возглавляет Порошенко: 47% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 37% не проголосовали бы за Тимошенко, 35% - за Бойко, 33% - за Зеленского, 22% - за Ляшко. Каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка, Гройсмана, Мураева, Виталия Кличко и Олега Тягнибока.

Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 18% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Партию "Европейская солидарность", соответственно, 13,7%, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 11,4%, "Батькивщину" - 11,4%. Партию "Умная политика" поддерживают 7,5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 6,2%, партию "Сила и честь" - 6,0%, партию "Наши" - 5,2%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,2%, Радикальную партию - 4,0%, партию Шария - 3,1%, ВО "Свобода" - 3,0%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Как проводился опрос

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 6-8 декабря 2021 года на территории всех областей, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 2500 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95-не более 2,0.

Как ранее сообщал УНИАН, социологи выяснили, что инициативу президента Зеленского по внедрению экономического паспорта украинца поддерживают более половины опрошенных граждан.

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Автор: Леся Лещенко