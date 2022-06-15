По словам президента, это будет правильное решение.

Поддержка Украины в войне с Россией должна включать предложение статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Reuters.

"По моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно скорее, это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности", - отметил Йоханнис.

Он добавил, что в контексте кандидатского статуса были попытки найти реальное решение разногласий между европейскими государствами.

Макрон, в свою очередь, заявил, что ЕС должен отправить украинскому народу четкий политический сигнал.

Как сообщал УНИАН, в Европейской комиссии 17 июня объявят вывод относительно заявки Украины на членство в Евросоюзе, согласно которому будет решаться вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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