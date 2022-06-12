Кулеба считает, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе.

Сейчас в Европе звучат аргументы о неизбежных проблемах, которые возникнут, если Украина получит статус кандидата в ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Нам объясняли, что нельзя же дать безвиз украинцам и не дать его одновременно россиянам. Дали, ничего. Зона свободной торговли должна была создать угрозы европейским производителям. Этого не вышло. Безвиз должен якобы повлечь поток беженцев и преступников из Украины. Ничего подобного не произошло", – отметил Кулеба.

Он отметил, что сейчас в Европе звучат те же аргументы о неизбежных проблемах, которые возникнут, если Украина получит статус кандидата в ЕС.

"Еще месяц назад было сложно представить, что мы придем в точку этой дискуссии на порог исторического решения. Все, кто давно занимается евроинтеграцией Украины, понимают, что это квантовый скачок", – заявил глава МИД.

Кулеба отметил, что сейчас мы все находимся в новой реальности.

"Новая реальность ускорила все и ныне мы бежим вверх по отвесной стене. Теперь никто из нас не смотрит вниз. Все смотрят вверх... Большинство в ЕС понимают, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе. Это win-win для всех. Нужно перепрыгнуть очередные стереотипы и страхи", – отметил Кулеба.

Кандидатство в ЕС:

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС. Официальный Киев надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

Вас также могут заинтересовать новости: