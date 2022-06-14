Еврокомиссия пока что никакого решения не принимала.

В Европейской комиссии 17 июня объявят вывод относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе, согласно которому будет решаться вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе (видеозапись брифинга размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии).

"Я читал в прессе, что комиссия вчера приняла решение. Но это полностью не соответствует действительности. Комиссия вчера ничего не решала. Она провела ознакомительные дебаты, которые позволяют членам коллегии высказать свои мысли и видения по этому вопросу для того, чтобы подготовить решение, которое будет принято в пятницу", - заявил Мамер.

По его словам, коллегия еврокомиссаров сейчас осуществляет подготовку дебатов и соответствующие службы дорабатывают документы.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая – охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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