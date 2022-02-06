Глава МИД Украины подчеркнул, что заявления Милоша Земана не смогут испортить отношения Киева и Праги.

Президент Чехии Милош Земан, известный своим благосклонным отношением к России и ее президенту Владимиру Путину, высказался против отправки в Украину военных НАТО.

В эфире CNN Prima NEWS чешский президент назвал это нецелесообразным, поскольку Украина не является членом Альянса.

"Украина не является частью НАТО, поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным", - сказал Земан.

Также он отметил, что не разделяет опасений относительно возможной агрессии России против Киева и добавил, что из-за Украины нет причин перемещать войска к восточным границам Североатлантического альянса.

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В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в Twitter подчеркнул, что заявления Земана не смогут испортить отношения Киева и Праги.

"Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что с нетерпением ожидает визита в Украину министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

"Он представляет ответственное правительство, которое понимает, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины", - написал Кулеба.

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