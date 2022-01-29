Взрывы на складах боеприпасов во Врбетике произошли в октябре и декабре 2014 года. В апреле 2021 года в Чехии заявили, что подозревают в причастности к взрывам российские спецслужбы.

В Чехии полиция проверяет обстоятельства уничтожения в Канцелярии президента Милоша Земана тайного документа спецслужб о взрывах на складах боеприпасов во Врбетике в 2014 году.

Обнаружение новой информации о трагическом событии привело в апреле 2021 года к дипломатическому скандалу и резкому ухудшению отношений между Чешской Республикой и Российской Федерацией, сообщает Радио Прага.

В сообщении, адресованном исключительно президенту Чехии, содержались данные о причастности агентов российской военной разведки Главного разведывательного управления к взрывам, в результате которых погибли два человека и был нанесен огромный ущерб. Информацию о проверке "Чешскому Радио" и в информационному серверу respekt.cz подтвердили три хорошо информированных источника.

Читайте такжеПолиция Чехии расследует сообщения о состоянии здоровья президента Земана

Об уничтожении документа BIS (Служба безопасности и информации, контрразведка) полиция узнала в момент проверки соблюдения в Канцелярии президента режима работы с такой секретной информацией. Эксперты намеревались выявить наличие на документе отпечатков пальцев или ДНК посторонних лиц, которые не имели права быть ознакомлены с ним.

Сообщение Службы безопасности и информации предназначалось исключительно Земану.

Судя по доступной информации, секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также связанных с делом о попытке отравления в Великобритании ядом типа "Новичок" двойного агента Сергея Скрипаля, было уничтожено случайно вместе с некоторыми другими документами.

Президентский канцлер Вратислав Минарж информацию об уничтожении тайного документа официально не опроверг, причины того, что произошло, не уточнил, но одновременно категорически отверг возможность, что упомянутый материал могли прочитать люди, не имеющие на это права. Председатель комитета безопасности Канцелярии президента Ян Новак для "Чешского Радио" и сервера respekt.cz подчеркнул, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня проверки, которые составляют в таких случаях все необходимые протоколы.

Взрывы на складах: