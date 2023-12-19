Президент рассказал о ситуации на фронте, мобилизации и поддержке Украины международным сообществом.

Во вторник, 19 декабря 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию по итогам года. Он ответил на вопросы журналистов о ходе войны, мобилизации, а также поддержке Украины. УНИАН собрал основные заявления президента.

Ситуация на фронте

Говоря о ситуации на фронте, президент подчеркнул, что Россия не достигла ни одной из своих целей в Украине в течение текущего года. Сначала РФ хотела оккупировать наше государство, потом целью "СВО" называли выход на административные границы украинского Донбасса. Ее враг также не реализовал.

Кроме того, Зеленский заявил, что контрнаступление Украины на юге страны летом 2023 года было затруднено из-за того, что украинская армия не располагала достаточным количеством амуниции. В частности, не хватало средств для контроля над воздушным пространством.

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При этом он не стал раскрывать цели Украины в войне на следующие 12 месяцев. Президент подчеркнул, что сложности на юге были связаны с тем, что все вокруг говорили, какие у нас цели.

Президент Владимир Зеленский также рассказал, возможно ли завершение войны с Россией в следующем 2024 году: "Если мы не потеряем нашу устойчивость, мы завершим войну раньше. Если не потеряем наш дух, можно жить со скепсисом, но можно и страну "про...", простите. А я к этому не готов. И я знаю, что таких, как я много – миллионы. Не готовы мы отдать нашу страну. Не готовы. С первого дня и до последнего так и будет".

Комментируя вопрос относительно планов возвращения к границам 1991 года, президент отметил, что в этом вопросе стратегия не может быть измененной, может быть изменена тактика. Он подчеркнул, что в соответствии с Конституцией – это наши территории.

Мобилизация в Украине

Военные предложили Зеленскому мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч людей. По словам президента, если речь идет о дополнительных мобилизационных силах, нужно найти "демобилизационные процессы". Глава государства также отметил, что "мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривень".

В то же время Зеленский заверил, что не будет подписывать закон о мобилизации женщин, если его примет Рада. При этом он готов рассмотреть вопрос мобилизации мужчин младше 27 лет, если в законе приведут правильные аргументы.

Относительно возможности переговоров с РФ Зеленский отметил, что этот вопрос на сегодня не актуален. Он не видит такого запроса от России.

Оружие

Этой зимой в Украину поступят несколько новых систем ПВО Patriot. Однако количество комплексов, которые будут предоставлены, президент раскрывать не стал.

Говоря о производстве собственного вооружения, президент заявил, что в следующем году в Украине будет изготовлен миллион дронов.

Освобождение пленных

Зеленский рассказал о проблемах с обменом пленными и заметил, что "процесс усложнен". Он добавил, что не может сказать, что именно усложнило процесс обмена пленными, потому что "будет не очень этично".

"Процесс затруднен. Может, действительно, мало коммуникирует власть. Я передам эту информацию Лубинцу, Буданову. Чтобы они все же коммуницировали и более было понятно близким, родным. Я понимаю их боль. Этот трек работает. Он действительно замедлился по причинам, они … Причины со стороны Российской Федерации. Но есть соответствующие очень конкретные причины", – сказал он.

Глава государства добавил, что этот трек откроется. Что касается гражданских, в частности детей, он отметил, что "маленькое количество, но, тем не менее, понемногу возвращаются". В этом вопросе Украине помогает Катар.

Говоря о крымчанах, Зеленский отметил, что это "сложная история". Над этим вопросом он много работал с президентом Эрдоганом.

"Пока результат уважаемый президент Эрдоган не показал. Что касается всех пленных, которые были на территории Крыма", – сказал он.

Также президент отметил, что отдельная работа проходит, в частности со Швейцарией, Норвегией и некоторыми арабскими странами, над тем, чтобы вернуть украинцев.

Помощь от США

Президент убежден, что США предоставят Украине помощь, которая предусматривалась. Вопрос – в датах. Он выразил уверенность, что "США нас не предадут".

Однако если президентом Соединенных Штатов Америки будет избран Дональд Трамп, то политика США в отношении Украины может измениться. Если политика в отношении Украины будет другой, более "холодной, более внутренней", то есть приоритет будет делаться на внутренние вопросы, то это очень сильно повлияет на ход войны в Украине.

Блокада польско-украинской границы

Президент эмоционально прокомментировал блокаду границы польскими перевозчиками, а также сложности с экспортом зерна. Зеленский подчеркнул, что украинцы относятся к полякам с большой симпатией и любовью, несмотря на политические события. Однако с апреля по сентябрь Украине было очень сложно, мы потеряли сотни миллионов долларов.

"Я еще раз подчеркиваю, я благодарен вашему народу. Но вы поймите меня, я не тряпка какая-то, я защищаю интересы своего государства во время войны, и я сказал, просто дайте нам вывезти. Нам не дали вывезти, и это было неправильно. Просто неправильно", – подчеркнул он.

В то же время Зеленский добавил, что польское общество знает, что это была политика, выборы чиновников, которые проиграли. Он также заявил, что верит в разрешение ситуации.

Скандалы в Раде и сокращение правительства

Президент заявил, что не будет менять свою команду. В отношении депутатов есть вопросы, но распустить Верховную Раду на фоне скандалов с нардепами во время войны он не может. Для решения проблемы следует менять законодательство и проводить выборы.

Кроме того, Зеленский заявил, что работает над дальнейшим сокращением правительства. Он отметил, что без людей очень сложно управлять страной.

"Я хочу это правительство уменьшить, у меня нет денег – 500 миллиардов у меня попросили на мобилизацию", – подчеркнул Зеленский.

Украина на международной арене

Президент Зеленский откровенно заявил, что Украину пока не приглашают в НАТО. Впрочем, вступление в Альянс является "самым мощным вариантом" для нас сейчас. В то же время сигналы относительно какого-то частичного участия Украины в блоке глава государства назвал "бредом".

Кроме того, он рассказал, какого прогресса достигло государство в вопросе получение "гарантий безопасности" от партнеров. По словам президента, процесс идет немного медленнее, чем он рассчитывал. Задача Украины заключается в том, чтобы передать необходимое ей видение партнерам. Этого пока не удалось достичь, но глобально в вопросе гарантий "мяч" на украинской стороне, подчеркнул Зеленский.

В то же время Зеленский заверил, что он никогда не говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня или о диалоге с президентом России Владимиром Путиным.

Налоговые проверки бизнеса

Восстановление налоговых проверок бизнеса является требованием Международного валютного фонда. Зеленский подчеркнул, что президент на это повлиять не может. В то же время он предложил парламентариям создать альтернативу – единый экономический орган, который бы взаимодействовал с бизнесом.

"Конфликт" с Залужным

Во время большой пресс-конференции Зеленский поставил точку в вопросе о "конфликте" с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Он подчеркнул, что имеет с главкомом рабочие отношения.

"Рабочие у меня отношения с Залужным, он должен отвечать за результат на поле боя как главком вместе с Генштабом. Есть много вопросов. Есть также командующий Таврии (командующий Таврического направления Тарнавский, – УНИАН). Это сложный вопрос, наступление. Что-то было, чего-то не хватает. Это очень сложная история", – заявил президент.

Он отметил, что планирует работать с Залужным и в дальнейшем.

Президент также прокомментировал "выпады" нардепа Марьяны Безуглой в адрес главкома. Зеленский сказал, что Украине нужен результат, а не споры в социальных сетях.

Конфликт на Ближнем Востоке и война в Украине

Зеленский заявил, что за войной на Ближнем Востоке стоит Россия. По словам президента, эта война является трагедией и вызовом сегодня в Европе, потому что за этим "стоит влияние РФ". В то же время из-за войны в Израиле уменьшилось внимание и помощь Украине.

При этом он сказал, что нельзя приравнять ситуацию в Секторе Газа к войне в Украине. Глава государства подчеркнул, что оккупация и вторжение России в Украину не начиналась с террористической атаки людей с украинским гражданством на территорию России.

Возвращение украинцев домой и множественное гражданство

Президент Зеленский заявил, что многие вынужденные переселенцы, выехавшие за границу, начнут возвращаться в Украину, когда у нашего государства будет более мощная система противовоздушной обороны и произойдет уменьшение поддержки со стороны европейских стран.

Он также прокомментировал необходимость введения множественного гражданства. Соответствующий закон уже есть.

"В ближайшем будущем мы будем в Евросоюзе. Поэтому я не вижу плохого в таких предложениях настоящего. О множественном гражданстве я говорил еще до начала полномасштабной войны. И это было в нашей программе. Я действительно думаю, что это нормально. И я считаю, что украинцев действительно есть 60 миллионов в мире, и не всем обязательно жить в Украине, у них есть история, есть свои семьи, кто-то родился, скажем, в Канаде, США. Но дать им возможность поддерживать Украину, чувствовать, что они украинцы, помогать, открывать бизнес и здесь платить налоги и т.д. – все это точно идет в плюс Украине", – сказал глава государства.

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