Во время перемирия в Олешках сторонам разрешили шпионить друг за другом, – Арахамия

Было решено на постоянной основе запускать по два дрона для фиксации возможных инцидентов на видео.

Во время временного перемирия в оккупированных Олешках Херсонской области было достигнуто соглашение о запуске по два дрона с целью наблюдения за ситуацией и выявления перемещения войск. Об этом член переговорной делегации Давид Арахамия, председатель парламентской фракции "Слуга народа", сообщил во время общения с журналистами в Посольстве Украины в США в Вашингтоне.

"Когда мы ввели прекращение огня в первые 24 часа, мы, по сути, забыли внедрить механизм контроля за инцидентами", – сообщил Арахамия.

По его словам, тогда обе стороны утверждали, ссылаясь на разведывательные данные, о перемещениях – что с обеих сторон что-то перевозят, привозят боеприпасы и так далее.

Видео дня

В связи с этим, как отметил Арахамия, всех собрали и предложили разрешить каждой стороне постоянно запускать по два беспилотника с целью осуществления объективного контроля за инцидентами. Чтобы иметь видео для подтверждений и для возможного дальнейшего обвинения другой стороны в нарушениях.

Вместе с тем, по его мнению, "наверняка правда где-то посередине".

"Может, кто-то этим воспользовался, знаете, для перегруппировки в некотором роде, в меньшем масштабе, но это точно не что-то драматическое, что нанесло бы ущерб позициям украинской армии. Это точно", – отметил Арахамия.

Перемирие в Олешках

Как сообщал УНИАН, перемирие в Олешках началось 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Оно длилось 5 суток, 19 часов и 59 минут. Окончание этого перемирия произошло 1 ноября в 22:59 по киевскому времени.

Пресс-секретарь группировки войск "Юг" Максим Кравчук отмечал, что российские захватчики пытались дискредитировать Силы обороны Украины во время проведения гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. При этом захватчики использовали эту паузу в военных целях, проведя ротацию подразделений, укрепив позиции и установив антидроновую защиту дорог. Также, по его словам, враг усилил логистику и подвез боеприпасы.

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