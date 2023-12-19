Президент акцентировал, что украинцы не должны терять стойкости.

Президент Владимир Зеленский рассказал, возможно ли завершение войны с Россией в следующем 2024 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время итоговой пресс-конференции.

"Закончится ли в 2024 году война? Я думаю, что никто не знает ответа. Даже те почтенные люди, командиры, наши или западные, когда они говорят, что это война на многие годы, они не знают. Это мысли. Мысли очень часто отличаются от реальности", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, война, победа, поражение, стагнация - зависят от многих решений, многих рисков, многих направлений, но в основном от нас с вами.

"Если мы не потеряем нашу стойкость, мы завершим войну раньше. Если не потеряем наш дух, можно жить со скепсисом, но можно и страну "про", простите. А я к этому не готов. И я знаю, что таких, как я, много - миллионы. Не готовы мы отдать нашу страну. Не готовы. С первого дня и до последнего так и будет", - добавил президент.

Зеленский раскрыл новые договоренности о ПВО

Ранее Зеленский сообщил о новых договоренностях с партнерами касательно усиления системы противовоздушной обороны (ПВО).

"Готовим и дальнейшее усиление ПВО - об этом уже договорились. И почти на каждой моей встрече с лидерами, почти во всех переговорах звучит эта тема - тема ПВО. Будет больше систем, больше защиты неба", - подчеркнул президент Украины.

Сегодня, 19 декабря, Зеленский заявил, что этой зимой в Украину поступят несколько новых систем противовоздушной обороны Patriot.

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