Он рассказал о работе над формулой мира и дальнейших планах встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский относительно возможности переговоров замечает, что этот вопрос на сегодня не актуален, он не видит такого запроса от России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время своей итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда и на каких условиях могли бы произойти переговоры в интересах Украины.

"У нас есть Формула мира. На сегодня это единственная площадка, которая работает. Последняя встреча на Мальте была очень неплохо. Почти 80 стран. После этого встреча будет в Швейцарии. В рамках форума или на площадке экономического форума будет такой сегмент безопасности", - отметил он.

Видео дня

Глава государства добавил, что будет происходить работа над тем, чтобы эта встреча также включала представителей всех континентов, в том числе и Global South, и чтобы на ней так же было 80 стран или больше.

"Никто не гонится за количеством, но количество имеет влияние. Все же это политическая или геополитическая изоляция политики Российской Федерации", - сказал Зеленский.

После этой встречи, рассказал он, будет проходить работа по организации "саммита на уровне лидеров". "На этой встрече будут проработаны последние пять пунктов. Первые пять пунктов формулы прорабатывались между советниками на встрече в Мальте, следующие пять будут прорабатываться, дай бог, они доработаются, на встрече в Швейцарии. После этого будем организовывать саммит лидеров", - отметил глава государства.

Когда же этот саммит состоится, продолжил Зеленский, необходимо будет сделать все, чтобы несмотря ни на что в мире сосредоточиться на истории с Украиной и с Формулой мира.

"Я считаю, что наш последний визит в Соединенные Штаты Америки, Латинскую Америку и Европу вернул внимание мира к Украине. Но тем не менее, мы видим, в любом случае, есть такое направление. Он начал меняться. Для нас это очень важно. Внимание начало возвращаться в Украину. Швейцарией мы поставим на этом точку. Наверное, это будет такой переходный момент", - сказал президент.

Так, на этой площадке, пояснил он, будет договоренность между странами о "фундаментальных вещах", с которыми в дальнейшем будет происходить работа и готовиться соответствующий документ.

"Когда будет готов соответствующий документ, тогда мы сможем его в том или ином формате передать представителям Российской Федерации. Когда все государства мира объединятся вокруг нашего документа, то этот документ может быть передан, как это было, например, с зерном – через Организацию Объединенных Наций или через других уважаемых лидеров – мы об этом еще подумаем, будет передан той стороне", - сказал Зеленский.

Он добавил, что если "та сторона" готова будет воспринимать этот документ, то это будет говорить о том, что вопрос о переговорах актуален. "На сегодня оно не актуально. Запроса от России не вижу. В действиях их этого не вижу. В риторике вижу только наглость. И убийство", - подчеркнул глава государства.

Переговоры с РФ - последние новости

22 ноября во время выступления на саммите G20 лидер РФ Владимир Путин заговорил о "мирных переговорах" с Украиной. Он заявил, что никогда не отказывался от диалога с Киевом и уточнил, что именно украинские власти подписали указ, которым запрещается "говорить с Россией".

При этом Путин назвал агрессию войск РФ против Украины "трагедией" и намекнул, что нужно искать пути для завершения войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на идею вести переговоры с Россией, которую продвигают отдельные спикеры. По его словам, переговоры невозможны, поскольку захватнические цели РФ не изменились.

Вас также могут заинтересовать новости: