Локацию и точное время начала мероприятия держали в секрете до ее начала.

Во вторник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам 2023 года.

Офис президента анонсировал мероприятие вчера, 18 декабря. От одного СМИ может быть аккредитовано 1 корреспондента, 1 оператора, 1 фотографа.

"О времени и месте проведения мероприятия будет сообщено в письме-подтверждении аккредитации", - добавили в ОП.

Из соображений безопасности точное время и локацию проведения пресс-конференции не называли вплоть до начала мероприятия. По данным некоторых западных СМИ, она начнется после 16:00. Онлайн-трансляция пресс-конференции Зеленского доступна для просмотра ниже.

Пресс-конференция Зеленского в начале года

Напомним, что 24 февраля этого года состоялась предыдущая итоговая пресс-конференция президента. Во время разговора с журналистами президент ответил на ряд вопросов, среди которых условия для дипломатической фиксации войны, "мирный план" Китая и желание лидера Турции Тайипа Эрдогана организовать переговоры между Украиной и Россией.

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