В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения: кто сейчас без света

Опубликованные графики отключений в настоящее время не действуют.

В воскресенье, 8 ноября, в ряде регионов Украины ввели экстренные отключения электроэнергии, графики пока не действуют.

Как сообщает ДТЭК, по распоряжению "Укрэнерго" чрезвычайные ограничения действуют в Киеве, Киевской области и Днепре.

Соответственно, графики почасовых ограничений не действуют, поэтому не стоит ориентироваться на опубликованное расписание.

Видео дня

Об изменениях в ситуации в энергетике будут сообщать на официальных ресурсах, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями.

По сообщению "Укрэнерго", в настоящее время введены аварийные отключения электроэнергии также в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

"Предварительно обнародованные графики в этих регионах пока не действуют. Аварийные отключения будут отменены, как только это позволит состояние энергосистемы", – отмечают в компании.

В Днепропетровской области ситуация также остается крайне сложной.

"Ожидается, что уже к концу суток удастся восстановить электроснабжение всех потребителей. Однако на первом этапе из-за ограничений в сети подача напряжения будет происходить поочередно", – сообщают в "Укрэнерго".

Отключения света в Украине

7 ноября в ДТЭК сообщали, что из-за российских обстрелов ситуация с электричеством может меняться несколько раз в час. В частности, в результате атаки врага в ночь на 7 ноября были повреждены энергообъект ДТЭК в Киевской области и подстанции "Укрэнерго", через которые электроэнергия с АЭС поступает в Киев, область и другие регионы центральной Украины.

Сергей Козырь, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от партии "Слуга народа", отметил, что российские захватчики целенаправленно наносят удары по пяти подстанциям напряжением 330 кВ, которые образуют энергетическое кольцо Киева и обеспечивают передачу электроэнергии в столицу.

Вас также могут заинтересовать новости: