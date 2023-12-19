Он подчеркнул, что все государственные деятели должны быть моральным примером.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет менять свою команду. В отношении депутатов есть вопросы, но распустить Верховную Раду на фоне скандалов с нардепами во время войны не может.

Как передает корреспондент УНИАН, о глава государства заявил во время итоговой пресс-конференции.

"Относительно моей команды. Если я лишусь своей команды, у меня она небольшая, 5-6 менеджеров, то мы становимся с вами слабее. Будет меньше ПВО, будет меньше помощи. Не могу позволить этого себе", - сказал глава государства.

Относительно депутатов, по словам Зеленского, они должны заниматься своей работой, быть моральными авторитетами.

"К сожалению, это не происходит", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что все государственные деятели должны быть моральным примером.

"Такого, к сожалению, нет, с вами соглашаюсь. Что я могу сделать как президент? Не могу их распустить, потому что тогда будут выборы, выборы во время войны нельзя проводить", - ответил президент журналистам.

По его словам, для решения такой проблемы следует менять законодательство и проводить выборы.

"Это все, что можно сделать с депутатами", - добавил Зеленский.

Другие заявления Зеленского

Как сообщал УНИАН, Зеленский подчеркнул, что если речь идет о дополнительных мобилизационных силах, нужно найти "демобилизационные процессы".

"Вопрос очень чувствительный, я считаю. Они (военные – УНИАН) обратились по защите нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по дефициту. И их взгляд был на ставке, что они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос о том, представили ли ему уже комплексный план по проведению мобилизации в Украине.

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