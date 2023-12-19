Президент Украины акцентировал, что сегодня имел разговор с партерами по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, какого прогресса добилось государство в вопросе получения "гарантий безопасности" от партнеров.

Лидер государства акцентировал, что как раз сегодня имел очередной разговор об этом с партнерами. Соответствующие детали гарант Украины раскрыл на своей сегодняшней пресс-конференции относительно итогов года.

"Процесс идет. Немножко медленнее, чем я рассчитывал. Мы как раз сегодня разговаривали с командой по поводу гарантий безопасности, как приблизить это решение. Мы очень часто обвиняем наших партнеров в тех или иных вопросах, но надо быть справедливыми - многое зависит от нас", - сказал он.

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По словам Зеленского, задача Украины заключается в том, чтобы передать необходимое ей видение партнерам. Этого пока не удалось достичь, но глобально в вопросе гарантий "мяч" на украинской стороне, акцентировал он.

"На платформе Министерства обороны, Генерального штаба военный компонент, скажу так, без деталей, мы должны наше видение передать партнерам. И это является очень серьезным ядром для гарантий безопасности. Потому что все это будет вокруг этого элемента безопасности. И мы до сих пор это не передали. Я здесь без упреков к нашим военным. Я знаю, здесь много проблем, много работы. Но в этом вопросе мяч на нашей стороне", - заявил президент.

Зеленский высказался о вступлении в НАТО

Сегодня Зеленский откровенно констатировал, что на Украину пока не ждут в НАТО. Хотя, как признал президент, вступление в Альянс было бы "самым мощным вариантом" для нас.

В то же время он назвал "бредом" слухи о каком-то частичном участии Украины в блоке. Киев ни одного четкого предложения по этому поводу не получал, сказал он.

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