Путин сосредоточился на том, чтобы полностью разрушить экономику Украины, - CNN

Россия всё чаще атакует днём, чтобы парализовать повседневную деловую активность в Украине.

Россия терпит неудачи при продвижении на фронте в Украине, поэтому усиливает удары в преддверии зимы, пытаясь полностью разрушить украинскую экономику, пишет CNN.

По словам аналитиков, российские ракеты и беспилотники наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины интенсивнее и раньше, чем в предыдущие годы. Кремль также расширил список целей, стремясь нанести еще больший ущерб украинской экономике.

Российская воздушная кампания теперь "явно направлена ​​на уничтожение украинской экономики", – считает Джон Лоу, аналитик New Eurasian Strategies Centre. Он отметил, что многие европейские союзники Киева, похоже, до конца не осознают, "насколько серьезная ситуация складывается в Украине".

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"Путин пришел к выводу, что не сможет одержать победу на Донбассе, просто отправляя в бой всё новые силы и пытаясь продвигаться вперед, поскольку лето для украинцев прошло относительно успешно… Он решил, что единственный способ переломить ход событий – это разрушить экономику, и именно этим (россияне) сейчас систематически занимаются", – сказал Лоу.

Кристиан Влас, исследователь Восточной Европы в организации ACLED, занимающейся мониторингом конфликтов по всему миру, заявил, что "этой зимой Украину ждет тяжелейшая гуманитарная ситуация, причем гораздо раньше, чем в прошлом году".

Число погибших среди мирного населения в Украине достигло максимума со времен первых месяцев войны: по данным организации ACLED, с начала 2026 года в результате российских ударов погибло более 2700 украинских гражданских лиц. При этом количество российских ударов по Украине в 2026 году неуклонно растет. Если в январе 2026 года было зафиксировано 3650 таких ударов, то в октябре этот показатель достиг 5532.

Удар по налоговой базе Украины

Российские атаки на объекты, задействованные в экспорте через Черное море и порты на Дунае, а также на промышленные склады, железнодорожную инфраструктуру и предприятия сталелитейной промышленности, стали регулярным явлением.

"Некоторые из этих объектов имеют как гражданское, так и военное назначение, однако эксперты отмечают, что в последнее время удары все чаще целенаправленно и откровенно наносятся по гражданским объектам", - пишет CNN.

"Это удар по налоговой базе Украины – речь идет не просто об "индустрии" в абстрактном смысле. Это бьет по зарплатам людей", – отметил Влас.

По его словам, в сочетании с российскими ударами по другим ключевым секторам – например, сельскому хозяйству и экспорту зерна – действия Москвы выглядят как попытка спровоцировать масштабные экономические кризисы сразу в нескольких сферах экономики Украины.

"Они наносят удары по таким объектам, как торговые центры, хранилища и склады, – говорит Катерина Степаненко, руководитель направления по России в вашингтонском аналитическом центре "Институт изучения войны".

По словам Степаненко, если раньше Россия наносила удары преимущественно в ночное время, то теперь она всё чаще атакует днём – отчасти для того, чтобы парализовать повседневную деловую активность в Украине.

"Необходимо учитывать совокупный эффект этой войны и крайнюю степень истощения украинской стороны, – говорит Лоу. – В условиях, когда экономика испытывает столь колоссальное напряжение, наступил по-настоящему опасный момент".

Мирные жители расплачиваются за это

В новом докладе Международного комитета спасения (IRC) отмечается, что в южных и восточных регионах Украины тяжелое финансовое положение вынуждает людей покидать свои дома или идти на огромный риск ради заработка. Так, в некоторых районах фермеры, пытаясь сохранить хоть какой-то источник дохода, рискуют жизнью, работая на заминированных землях.

"Нехватка финансовых средств – это не просто вопрос оплаты счетов. Она создает серьезное давление, вынуждая людей принимать решения, которые кардинально меняют их жизнь", – говорит Ольга Кашуба, заместитель директора IRC по операционной деятельности в Украине.

Мирные переговоры - последние новости

СМИ пишут, что Россия направляет на переговоры в Абу-Даби, проходящие при посредничестве США, делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды, что свидетельствует о готовности к более содержательным переговорам.

Тем временем, Президент США Дональд Трамп после встречи с Кириллом Дмитриевым, посланником российского диктатора Владимира Путина, заявил, что готовится масштабное соглашение, которое коснется не только Украины, но и всей Европы.

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