Оккупанты даже не смогли выйти на административные границы Донбасса, отметил президент.

Россия не достигла ни одной из своих целей в Украине в течение текущего года.

"Никакого результата Россия не достигла за этот год. Я не характеризую год прошедший 2022 год. Я говорю о 2023 году. Ни одной цели Россия не достигла", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции.

По его словам, изначально цель СВО была захватить Украину за три дня. Украина ее четко понимала.

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"Цели были понятны - оккупация нашего государства", - добавил он. Зеленский добавил, что потом цель изменилась - это выход на административные границы украинского Донбасса. "Они не достигли этой цели, поэтому о поражениях нечего говорить. Ни одной победы Россия не достигла. Какие там три дня. Уже два года ... бойцы наши молодцы. Люди - молодцы", - подчеркнул президент Украины.

Цели России в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что не откажется от так называемых целей войны против Украины, как и Запад не отказывается "от агрессивных целей в Украине".

"Запад от своей стратегии сдерживания России не отказывается и от своих агрессивных целей на (в - УНИАН) Украине не отказывается. Что ж, и мы от своих целей СВО (войны - УНИАН) отказываться не собираемся", - заявил диктатор.

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