По словам Зеленского, с апреля по сентябрь Украине было очень сложно, мы потеряли сотни миллионов долларов.

Президент Владимир Зеленский эмоционально высказался о блокировании Польшей границ для экспорта украинской продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время итоговой пресс-конференции.

"У меня были сильные отношения с вашим кабинетом министров. Я приезжал с женой. Мы были благодарны, поддерживали, как только могли. Потом была блокада наших границ. Поймите, это не бизнес во время войны - блокада наших границ, это было выживание. У нас не было тогда коридора - свободного, независимого, Черноморского коридора, по которому можно было вывозить зерно. Что у нас было? у нас были проблемы в Словакии, могли быть проблемы с Румынией, у нас были проблемы с Венгрией, и у нас - с нашими ближайшими друзьями, с Польшей. Так а что у нас остается, если у нас нет моря. И когда сказали о компромиссе, я сказал: А в чем компромисс? Не всем нам выжить? Не вывезти это зерно? Мы сказали, что не будем продавать зерно в Польшу. Дайте вывезти", - сказал глава государства.

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Он подчеркнул, что украинцы относятся к полякам с большой симпатией и любовью, несмотря на политические события.

По словам Зеленского, с апреля по сентябрь Украине было очень сложно, мы потеряли сотни миллионов долларов.

"Мы потеряли часть урожая. Мы теряли это ежедневно. Ежедневно меня спрашивали фермеры внутри государства, как быть, ведь у нас заминированы поля, как хотя бы что-то вывезти. И вот что произошло. И мы начали терять политические отношения. Я еще раз подчеркиваю, я благодарен вашему народу. Но вы поймите меня, я не тряпка какая-то, я защищаю интересы своего государства во время войны, и я сказал, просто дайте нам вывезти. Нам не дали вывезти, и это было неправильно. Просто неправильно", - пояснил президент.

Зеленский отметил, что польское общество знает, что это была политика, выборы проигравших чиновников.

Он также заявил, что верит в выравнивание и разрешение ситуации.

Блокирование границы с Украиной - последние новости

С начала ноября польские перевозчики начали блокировать таможенные пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя таким образом против конкуренции со стороны украинских перевозчиков. Из-за этого объемы перевозок на польском участке украинской границы упали на 40%.

В начале прошлой недели благодаря усилиям местных польских властей удалось снять блокаду с крупнейшего грузового пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск". Там движение грузовиков вернулось к нормальному количеству.

В пятницу окружной суд в Люблине отменил решение мэра Гмины Дорогуск о запрете акции перевозчиков перед пересечением границы в этом городе. Это означает, что перевозчики могут снова протестовать на дороге к границе. И они уже подтвердили, что действительно это сделают. Местные власти могут обжаловать решение суда, но из-за того, что начались выходные, судья не успеет рассмотреть возможную жалобу до начала акции протеста.

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